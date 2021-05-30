Американский интернет-видеосервис Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова

Впервые эта платформа разместить российские картины, которые вышли много лет назад. До этого Netflix покупал только новые российские проекты. Оба фильма будут доступны там со вторника, пишет сайт «Кинопоиск». В прошлом году сервис запустил русскоязычную версию и пообещал перевести на русский язык и дополнить русскими субтитрами свои фильмы и сериалы. Весной было объявлено о том, что сервис начнет снимать первый оригинальный российский сериал. Им станет современная экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина».
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