Производитель бытовой химии Domestos назвал победителей конкурса самых худших школьных туалетов

В шести учебных заведениях из разных регионов России отремонтируют санузлы за счет компании. Остальным участникам подарят годовой запас чистящего средства. Лидирует фото из Гусь-Хрустального с врезанным в пол унитазом и выломанной дверью, оно набрало более 1100 голосов. Директор школы сказала интернет-изданию МБХ.Медиа, что бюджет не всегда позволяет сделать тот ремонт, который необходим. Также победителями стали учреждения из Чебоксар, Междуреченска, Ростовской области, Волгограда и Нефтекамска. Как обращают внимание посетители сайта, на некоторое время с сайта конкурса исчезали фотографии туалетов-победителей. Позже их вернули.
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