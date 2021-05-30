Карантин ввели в одном из районов города Гуанчжоу на юге Китая

Жителям нескольких улиц запретили выходить из дома из-за вспышки коронавируса, пишет китайская газета Global Times. Только один член семьи может выходить за предметами первой необходимости. В Гуанчжоу в субботу, по официальным данным, было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. По мнению властей, новая вспышка связана с 75-летним жителем города, который заразился индийской мутацией вируса.