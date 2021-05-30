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02:05, 30 мая 2021

Российское правительство выделило более 3 млрд. рублей на социальное обеспечение работников Генпрокуратуры

Деньги направят из резервного фонда кабинета министров, говорится в распоряжении, которое подписал премьер. Большая часть средств, как пишет газета РБК, пойдет на разовые стимулирующие выплаты прокурорским работникам, Свыше 600 млн. рублей направят на обеспечение жильем.  


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