Российское правительство выделило более 3 млрд. рублей на социальное обеспечение работников Генпрокуратуры

Деньги направят из резервного фонда кабинета министров, говорится в распоряжении, которое подписал премьер. Большая часть средств, как пишет газета РБК, пойдет на разовые стимулирующие выплаты прокурорским работникам, Свыше 600 млн. рублей направят на обеспечение жильем.