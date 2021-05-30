Россия в ближайшее время перечислит Белоруссии полмиллиарда долларов

Это вторая часть государственного кредита. Передачу Минску средств обсуждали накануне в Сочи российский и белорусский президенты, подтвердили в Кремле. В то же время там добавили, что об увеличении помощи Москвы речь не шла. Кроме того, на встрече президентов обсуждали вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.