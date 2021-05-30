В Новосибирске, по неподтвержденной информации, скончался молодой человек, которого ранил сотрудник ДПС

По словам источника интернет-издания Сиб.ФМ, пострадавший умер в одной из больниц. Инцидент произошел в пятницу, когда экипаж ДПС преследовал автомобиль, не отреагировавший на требования полицейских. При задержании одного из нарушителей, его знакомый попытался ударить инспектора. По словам представителей МВД, их сотрудник достал табельное оружие и в ходе борьбы произошел случайный выстрел. Возбуждено уголовное дело.
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Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..
Дмитрий Быков: Пытаться вбить клин между диктатором и его силовиками — безнадежное занятие Точно так же, как пытаться с помощью санкций вбить клин между народом, захваченным диктатурой, и властью. Любые санкции до какого-то момента, до падения власти будут только сплачивать народ вокруг диктатора…