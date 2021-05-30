В Новосибирске, по неподтвержденной информации, скончался молодой человек, которого ранил сотрудник ДПС

По словам источника интернет-издания Сиб.ФМ, пострадавший умер в одной из больниц. Инцидент произошел в пятницу, когда экипаж ДПС преследовал автомобиль, не отреагировавший на требования полицейских. При задержании одного из нарушителей, его знакомый попытался ударить инспектора. По словам представителей МВД, их сотрудник достал табельное оружие и в ходе борьбы произошел случайный выстрел. Возбуждено уголовное дело.