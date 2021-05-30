В Москве за субботу выпало чуть менее половины месячной нормы осадков

В городе затопило несколько магистралей, что привело к перебоям в работе общественного транспорта, передает агентство «Интерфакс». В целом май в столичном регионе стал одним из самых дождливых в этом столетии весенних месяцев. По данным специалистов центра погоды «Фобос» в городе и по области выпало вдвое больше осадков, чем обычно. Как сказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, дожди полностью прекратятся в регионе лишь ко вторнику.
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