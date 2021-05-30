Останки более двухсот детей обнаружили в Канаде на месте бывшей школы-интерната для коренных народов

По словам представителей общины города Камлупс в Британской Колумбии, место захоронения удалось обнаружить с помощью георадара. Сейчас специалисты устанавливают время и причину гибели воспитанников интерната. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже назвал сделанное открытие «болезненным напоминанием о мрачной и позорной главе» в истории страны. Система школ-интернатов для детей коренных народов действовала в Канаде с середины XIX по конец ЧЧ века. Воспитанников забирали из семей, запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Сообщалось, что в заведениях они подвергались насилию, принудительному труду, их плохо кормили и лечили. Интернаты находились под управлением католической церкви. В 2015 году правительство Канады признало такую систему «культурным геноцидом».
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