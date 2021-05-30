Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс, пишет газета The Sun

Церемония была тайной, она прошла в католическом Вестминстерском соборе. На бракосочетании, по сведениям издания, присутствовал лишь узкий круг родных и друзей. О свадьбе не знали даже близкие помощники премьера, а 30 гостей получили приглашения в последнюю минуту. В то же время официально торжества планировались в конце июня следующего года. Джонсон, как пишет газета The Daily Telegraph, стал вторым премьер-министром в истории королевства, который женился, будучи главой правительства. Для Джонсона это уже третий брак. Весной прошлого года у него и Симондс родился сын.