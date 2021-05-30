Новые правила выдачи загранпаспорта сегодня вступают в силу в России

Граждане могут обратиться для этого лично в подразделение по вопросам миграции или многофункциональный центр, либо через интернет с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг». Сроки выдачи, пошлина, список необходимых документов остались прежними. Отдельно в МВД разъяснили, что россияне, которые живут за рубежом, смогут получить документ, как и прежде – в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России.