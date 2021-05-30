Футболисты английского клуба «Челси» во второй раз стали победителями Лиги Чемпионов

В финале, который прошел в португальском Порту, они обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 42-й минуте Кай Хаверц. До этого клуб миллиардера Романа Абрамовича впервые стал обладателем самого престижного для европейских клубов трофея 9 лет назад.