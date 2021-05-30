В Петербурге сегодня развернут самую большую в мире Георгиевскую ленту

Акцию назвали «Лента Победы».

Полотнище Георгиевской ленты, которую сегодня развернут в петербургском Парке Победы, достигает семи с половиной метров в ширину и трёхсот метров в длину, а его площадь превысит две тысячи квадратных метров. Такие данные приводит издание «Петербургский дневник». Разворачивать полотнище начнут в четыре часа дня. Держать его будут более двух тысяч человек. Акцию организует региональное отделение организации «Волонтёрская рота Боевого братства»; это подразделение всероссийского общественного объединения ветеранов. Мероприятие посвятили годовщине организации партизанских отрядов. Напомним, центральный штаб партизанского движения создали 30 мая 1942 года.

Два года назад самую большую в мире Георгиевскую ленту разворачивали в Москве у подножия Останкинской телебашни. Тогда в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.