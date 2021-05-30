Праймериз партии «Единая Россия» должны завершиться сегодня

Почти неделю её сторонники выбирали кандидатов на выборы в Государственную Думу.

На праймериз партии власти уже проголосовали более пяти миллионов человек, а зарегистрировались для участия в электронном предварительном голосовании более семи миллионов. Об этом накануне объявили в «Единой России». Эти подсчёты не окончательные, поскольку поучаствовать в выборе кандидатов можно будет и сегодня. В ряде российских городов работают участки для голосования в очном формате. Они будут открыты до восьми вечера.

Ранее сетевое издание «Открытые медиа» писало, что в нескольких регионах бюджетников вынуждают регистрироваться и голосовать на сайте праймериз «Единой России». Например, по данным интернет-портала, начальство некоторых школ в Рязанской и Омской областях указывало своим сотрудникам за кого именно нужно было отдать свой голос.

Подобное, как писала газета «Коммерсантъ», также происходило в Белгородской, Саратовской и Свердловской областях и Санкт-Петербурге. В свою очередь «Единой России» это отрицали. Издание отмечало, что сообщения о принуждении бюджетников вызвали в партии возмущение и там обещали наказать виновных, если кого-то поймают на таких нарушениях.

Итоги праймериз должны будут подвести к первому июня, а окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, запланированном на 19-ое число.