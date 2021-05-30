Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи поднял вопрос о задержанной в Минске Софьи Сапеги

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи поднял вопрос о задержанной в Минске гражданки России Софьи Сапеги и согласовании второго транша госкредита Белоруссии в размере полумиллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Софья Сапега была задержана в Минске вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Затем ее арестовали на два месяца. По некоторым данным, власти Белоруссии подозревают ее в разжигании розни. Сам Протасевич сейчас находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в августе 2020 года. Об обстоятельствах этой посадки, вызвавшей международный резонанс, на переговорах в Сочи тоже шла речь. Лукашенко, по словам представителя Кремля, «детально проинформировал» Путина о ситуации.