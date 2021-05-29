Английский футбольный клуб «Челси» выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне

В финале лондонцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Команда миллиардера Романа Абрамовича во второй раз в своей истории завоевывает престижный еврокубковый трофей . Первый раз «Челси» выиграл Лигу в 2012 году.