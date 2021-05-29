Английский футбольный клуб «Челси» выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне

В финале лондонцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Команда миллиардера Романа Абрамовича во второй раз в своей истории завоевывает престижный еврокубковый трофей . Первый раз «Челси» выиграл Лигу в 2012 году.
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Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..
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