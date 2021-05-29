Премьер Великобритании Джонсон, женился на своей невесте Кэрри Саймондс на тайной церемонии.

По сведениям таблоида Sun, бракосочетание состоялось в Вестминстерском соборе, присутствовали всего 30 гостей, в том числе общий сын жениха и невесты Уилфред. По данным очевидцев, собор был закрыт на время церемонии, продолжавшейся 1,5 часа. Ранее сообщалось, что свадьба премьера запланирована на июль 2022 года.
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