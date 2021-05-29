Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров задержан в Москве.

Его подозревают в нападение на молодого человека, передвигавшегося на самокате. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на Первомайской улице между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в потасовку. Пострадавший госпитализирован с травмой головы. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Представитель СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по ст. о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.