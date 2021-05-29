Александр Пелевин стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер»

Престижной награды он удостоен за книгу «Покров-17». Поскольку голоса членов жюри распределились поровну, интрига сохранялась до последней минуты и право решающего голоса было у почетного председателя жюри – руководителя Роспатента, члена правления Союза писателей России Григория Ивлиева. По его словам, такое в истории премии случилось впервые.