Шесть школ из России победили в конкурсе британской компании-производителе чистящих средств на худший школьный туалет

Шесть школ из регионов России победили в конкурсе британской компании-производителе чистящих средств на худший школьный туалет. Как сообщается на сайте бренда, теперь компания отремонтирует туалеты в этих образовательных учреждениях. Первое место заняла школа из Гусь-Хрустального, где туалет представляет из себя грязную и частично разбитую чашу Генуя, а в кабинках нет дверей. Директор этой школы в комментарии «МБХ медиа» пожаловалась, что учреждению не хватает денег на ремонт «в каком-то европейском стиле». На сайте компании-организаторе конкурса фото туалетов школ-победителей были удалены сразу после объявления итогов.