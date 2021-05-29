Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили ситуацию с задержанием и арестом Софьи Сапеги

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной части переговоров в Сочи 29 мая обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair 23 мая вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент поручил МИДу самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки. Песков также рассказал, что президенты обсудили второй трансфер на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд. Деньги должны поступить Белоруссии в ближайшее время. Помимо этого, Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг рейса Ryanair. В Кремле заметили, что инцидент требует «вдумчивого разбирательства». При этом Песков отказался озвучивать какие-то детали из документов, которые Лукашенко собирался показать Путину. По словам Пескова, президенты не обсуждали вопрос полетов компании «Белавиа» в Крым. В то же время близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Песков позже сказал, что это вопрос не президентов, а «Белавиа».



Между тем, Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка, гражданка России София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска. Об этом ВВС рассказал отец Протасевича Дмитрий. Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ, в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу. Посылку приняли, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын «бодр и весел», о чем Роман сообщил своему адвокату на первой встрече в четверг. Родители подали заявление с требованием провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны у Романа на видео, размещенном в интернете.