МИД опроверг сообщения о том, что живущим за рубежом россиянам придётся возвращаться в страну за новым загранпаспортом

МИД опроверг сообщения о том, что живущим в других странам россиянам придётся возвращаться в страну за новым загранпаспортом. Для них, как утверждают дипломаты, ничего не изменилось.

Заграничные паспорта в соответствии с законом оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и эти нормы не изменились в последней редакции правил, которые вступают в силу завтра. Об этом сказано в публикации на официальном сайте МИДа. «Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента».

В министерстве уточнили, что изменения, из-за которых началась путаница, позволяют гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию России, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов полиции.

О том, что в соответствии с приказом МВД россиянам, проживающим за рубежом придётся вернуться приехать в Россию для получения загранпаспорта, этим утром написала «Парламентская газета». Позже это сообщение на сайте издания было изменено.

Оформить загранпаспорт можно в Многофункциональных центрах или через портал Государственных услуг.