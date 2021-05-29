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22:05, 29 мая 2021

В Вильнюсе прошла акция солидарности с Белоруссией, приуроченная к годовщине задержания оппозиционера Тихановского

В Вильнюсе прошла акция солидарности с Белоруссией, приуроченная к годовщине задержания оппозиционера Сергея Тихановского. Нынешний лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с речью, в которой отметила самые важные события политической жизни Белоруссии за этот год. Видео ее выступления приводит телеканал «Дождь».
Светлана Тихановская добавила, что считает необходимым продолжать борьбу за свободную Белоруссию.


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