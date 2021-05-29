Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о Софье Сапеге и согласование второго транша госкредита Белоруссии

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи поднял вопрос задержанной в Минске гражданки России Софьи Сапеги и согласование второго транша госкредита Белоруссии в размене полумиллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Софья Сапега была задержана в Минске вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Затем ее арестовали на два месяца. По некоторым данным, власти Белоруссии подозревают ее в разжигании розни. Сам Протасевич сейчас находится в минском СИЗО №1. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в августе 2020 года. Об обстоятельствах этой посадки, вызвавшей международный резонанс, на переговорах в Сочи тоже шла речь. Лукашенко, по словам представителя Кремля, «детально проинформировал» Путина о ситуации. Как рассказал Песков, российский президент считает, что Евросоюз не стремится действительно прояснить инцидент, а «основывается исключительно на эмоциях. Песков также сообщил, что вопрос о дополнительной помощи Белоруссии Лукашенко не поднимал, тема единой валюты не затрагивалась. Вопрос о полетах оказавшейся в изоляции белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым на встрече в Сочи не обсуждался. Впрочем, президенты России и Белоруссии поручили министерствам транспорта проработать вопрос авиасообщения с учетом введенных против «Белавиа» ограничений. О том, как белорусская авиакомпания будет менять свою работу, рассказал позже в эфире канала «Беларусь-1» первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыл свое воздушное пространство для «Белавиа».