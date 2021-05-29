В Индии зафиксировали минимальный за последние 1,5 месяца прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией

В Индии зафиксировали минимальный за последние полтора месяца прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране заболели 174 тыс. человек. В начале мая на пике «коронавирусного шторма» было выявлено более 414 тыс. инфицированных в сутки. По данных местных властей, жертвами COVID-19 с Индии стали более 320 тыс. человек. Перед последней волной заражений в Индии выявили новый, по оценке ВОЗ, — более заразный штамм коронавируса.
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