Правительство России выделит Генпрокуратуре более 3 млрд рублей на повышение уровня обеспечения сотрудников

Правительство России выделит Генпрокуратуре более 3 млрд рублей на повышение уровня социального, материально-технического и жилищного обеспечения сотрудников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из этой суммы примерно 2 миллиарда выделяются на предоставление разовой стимулирующей выплаты прокурорским работникам.