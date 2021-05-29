Путин и Лукашенко сегодня совершили морскую прогулку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня совершили морскую прогулку. Соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля. На них видно, что Путин и Лукашенко на катере были без масок, дистанцию не соблюдали и даже несколько раз обнялись. Там же на яхте Путин и Лукашенко пообедали. За столом был и сын президента Белоруссии Николай. После морской прогулки Путин проводил Лукашенко, который отбыл на военном катере. Куда именно, пресс-служба Кремля не уточняет.
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..
Дмитрий Быков: Пытаться вбить клин между диктатором и его силовиками — безнадежное занятие Точно так же, как пытаться с помощью санкций вбить клин между народом, захваченным диктатурой, и властью. Любые санкции до какого-то момента, до падения власти будут только сплачивать народ вокруг диктатора…