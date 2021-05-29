Путин и Лукашенко сегодня совершили морскую прогулку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня совершили морскую прогулку. Соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля. На них видно, что Путин и Лукашенко на катере были без масок, дистанцию не соблюдали и даже несколько раз обнялись. Там же на яхте Путин и Лукашенко пообедали. За столом был и сын президента Белоруссии Николай. После морской прогулки Путин проводил Лукашенко, который отбыл на военном катере. Куда именно, пресс-служба Кремля не уточняет.