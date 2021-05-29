Путин обсудил с Лукашенко задержание россиянки Софии Сапеги и предоставление второго транша российского кредита

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко задержание россиянки Софии Сапеги и предоставление второго транша российского кредита в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поручил МИДу «самым внимательным образом» отслеживать дело гражданки России с учетом, что у нее имеется вид на жительство в Белоруссии. Что касается второго транша госкредита, этот вопрос, по словам Пескова, был согласован еще до инцидента с самолетом Raynayr. Деньги поступит в Белоруссию до конца июня. При этом, как утверждает Песков, Лукашенко не поднимал вопрос о «дополнительной экономической помощи».

Сапегу и бывшего главреда телеграм-канала NEXTA и Протасевича задержали 23 мая после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил принудительную посадку в Минске. Об обстоятельствах этой посадки, вызвавшей международный резонанс, на переговорах тоже шла речь. Лукашенко, по словам представителя Кремля, «детально проинформировал» Путина о ситуации. Как рассказал Песков, российский президент считает, что Евросоюз не стремится «действительно прояснить ситуацию, а «основывается исключительно на эмоциях».