Специалисты проверяют Боинг рейса Москва-Симферополь, который должен был вылететь из Шереметьево в 20:00

Специалисты проверяют Боинг рейса Москва – Симферополь, который должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 20:00. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, незадолго до вылета неизвестный направил сообщение об угрозе взрыва на борту. По словам источника, вылет предварительно переносится на 20:50.
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