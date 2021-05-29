Специалисты проверяют Боинг рейса Москва-Симферополь, который должен был вылететь из Шереметьево в 20:00

Специалисты проверяют Боинг рейса Москва – Симферополь, который должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 20:00. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, незадолго до вылета неизвестный направил сообщение об угрозе взрыва на борту. По словам источника, вылет предварительно переносится на 20:50.