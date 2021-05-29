Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня совершили морскую прогулку. Соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля. На них видно, что Путин и Лукашенко на катере были без масок, дистанцию не соблюдали и даже несколько раз обнялись.