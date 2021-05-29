«Белавиа» постарается компенсировать издержки увеличением количества полетов в страны СНГ, в частности в Россию

«Белавиа» на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии и отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолетом «Ryanair постарается компенсировать издержки увеличением количества полетов в страны СНГ, в частности в Россию. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Среди актуальных для Белоруссии направлений он назвал Сочи Краснодар, Минводы, Байкал и Алтай. По словам первого вице-премьера, «Белавиа» будет наращивать полеты и в те страны, Куда, как он выразился, белорусов пускают.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыл свое воздушное пространство для «Белавиа».