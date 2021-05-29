Путин на встрече с Лукашенко в Сочи поднял вопрос задержанной в Минске Софьи Сапеги

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи поднял вопрос задержанной в Минске гражданки России Софьи Сапеги. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, судьба Сапеги «Москве небезразлична». Песков также добавил, что Путин поручил российскому МИД «самым внимательным образом» отслеживать дело Сапеги.

Софья Сапега была задержана в Минске вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Затем ее арестовали на два месяца. По некоторым данным, власти Белоруссии подозревают ее в разжигании розни. Сам Протасевич сейчас находится в минском СИЗО №1. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в августе 2020 года.

Песков также сообщил о согласовании второго транша госкредита Белоруссии в размене полумиллиарда долларов. Кроме того, президенты России и Белоруссии поручили министерствам транспорта проработать вопрос авиасообщения с учетом действующих ограничений.