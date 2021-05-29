Вопрос о перечислении второго транша российского госкредита Белоруссии окончательно решен Путиным и Лукашенко в Сочи

Вопрос о перечислении второго транша российского госкредита Белоруссии окончательно решен Путиным и Лукашенко на переговорах в Сочи. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». Ранее сообщалось, что Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня. Первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в республику в конце декабря.