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20:06, 29 мая 2021

Вопрос о возможности полетов «Белавиа» в Крым на встрече в Сочи президентов России и Белоруссии не поднимался

Вопрос о возможности полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым на встрече в Сочи президентов России и Белоруссии не поднимался. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли белорусская авиакомпания совершать рейсы в Крым. Песков сказал, что об этом надо у «Белавиа» спросить. В тоже время, по словам пресс-секретаря, Министерствам транспорта России и Белоруссии поручено организовать воздушное сообщение с учетом необходимости возвращения белорусских граждан из Европы в условиях, когда авиакомпанию «Белавиа» перестали принимать в европейских странах.


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