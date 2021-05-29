Дмитрий Песков назвал поспешными выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair

По словам представителя Кремля, они основаны исключительно на эмоциях, а не на попытке прояснить обстоятельства. Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи детально проинформировал главу российского государства о том, что произошло с самолетом. Песков также заявил, что не располагает данными, подтверждающими или опровергающими информацию о том, что посадка самолета Ryanair была совершена после сообщения ХАМАС. По его словам, этот вопрос лежит в компетенции спецслужб.