Дмитрий Песков назвал поспешными выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair

По словам представителя Кремля, они основаны исключительно на эмоциях, а не на попытке прояснить обстоятельства. Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи детально проинформировал главу российского государства о том, что произошло с самолетом. Песков также заявил, что не располагает данными, подтверждающими или опровергающими информацию о том, что посадка самолета Ryanair была совершена после сообщения ХАМАС. По его словам, этот вопрос лежит в компетенции спецслужб.
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