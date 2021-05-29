Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, судьба девушки Москве небезразлична.

Песков сообщил, что Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair. При этом, по словам пресс-секретаря, Кремль принимает во внимание то, что у Сапеги «есть вид на жительство в Белоруссии Песков утверждает, что Путин поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки.