Сотрудники Росгвардии на служебном автомобиле сбили двоих детей на пешеходном переходе в Брянской области. Об этом сообщает региональная прокуратура. По сведениям телеграм-канала Baza, наряд был при исполнении. В прокуратуре утверждают, что росгвардейцы проезжали на зеленый сигнал светофора, когда на проезжую часть выехали 10-летние дети на электросамокатах. Baza публикует видео ДТП и излагает свою версию событий: росгвардейцы без срочного задания якобы пересекли переход на красный сигнал светофора и даже не включили проблесковые маячки. Эта информация официально не подтверждена. Дети госпитализированы с травмами «различной степени тяжести». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.