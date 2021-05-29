Сотрудники Росгвардии на служебном автомобиле сбили двоих детей на пешеходном переходе в Брянской области. Об этом сообщает региональная прокуратура. По сведениям телеграм-канала Baza, наряд был при исполнении. В прокуратуре утверждают, что росгвардейцы проезжали на зеленый сигнал светофора, когда на проезжую часть выехали 10-летние дети на электросамокатах. Baza публикует видео ДТП и излагает свою версию событий: росгвардейцы без срочного задания якобы пересекли переход на красный сигнал светофора и даже не включили проблесковые маячки. Эта информация официально не подтверждена. Дети госпитализированы с травмами «различной степени тяжести». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..
Дмитрий Быков: Пытаться вбить клин между диктатором и его силовиками — безнадежное занятие Точно так же, как пытаться с помощью санкций вбить клин между народом, захваченным диктатурой, и властью. Любые санкции до какого-то момента, до падения власти будут только сплачивать народ вокруг диктатора…