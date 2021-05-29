Второй транш госкредита Белоруссии в размере $500 млн согласован

Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, средства поступят в ближайшее время. Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще до истории с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и международной реакции на инцидент. Он также сообщил, что Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии, тема перехода России и Белоруссии к единой валюте на встрече в Сочи также не затрагивалась.