Дмитрий Песков назвал поспешными выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair

По словам представителя Кремля, они основаны исключительно на эмоциях, а не на попытке прояснить обстоятельства. Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи детально проинформировал главу российского государства о том, что произошло с самолетом.



С 24 мая ряд стран Европы закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair. Лидеры Евросоюза поручили правительствам стран-участниц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.