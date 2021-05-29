Новый вокзал Восточный открылся сегодня в Москве

Он расположен в районе метро Черкизовская и объединить в себе поезда дальнего следования, МЦК, метро и наземный транспорт. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин объяснил, что этот вокзал поможет разгрузить ситуацию в центре Москвы, куда приезжает множество транзитных поездов.

Блинкин отметил, что Восточный вокзал действительно важен для Москвы.