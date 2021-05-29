На встрече Лукашенко и Путина окончательно решен вопрос о перечислении второго транша госкредита Белоруссии

На встрече Лукашенко с Путиным в Сочи окончательно решен вопрос о перечислении второго транша российского госкредита Белоруссии. Об этом сообщает близкий к белорусским властям телеграм-канал «Пул Первого». По его сведениям, президенты также договорились об открытии новых рейсов авиакомпании «Белавиа» в российские города. Официальных сообщений о ходе переговоров не поступало.

Политолог Кирилл Рогов в интервью «Эху» выразил мнение, что Белоруссия может стать полностью зависимой от России. Он добавил, что из-за отсутствия информации можно только догадываться, о чём разговаривали лидеры двух стран.