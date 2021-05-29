Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Сопредседатель партии Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет. 22 февраля «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России».

По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса.