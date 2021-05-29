Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации азербайджано-армянской границы

Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Как заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, азербайджанская сторона готова к конструктивной работе с Ереваном.