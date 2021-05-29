Близкий к президенту Белоруссии канал «Пул Первого» опубликовал фото неформальной встречи Лукашенко и Путина в Сочи

Близкий к президенту Белоруссии канал «Пул Первого» опубликовал фото неформальной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко общаются на борту яхты. На фото видно, что погода в Сочи пасмурная, но оба лидера находятся на палубе. Сегодня – второй день переговоров, об итогах первого дня не сообщалось.