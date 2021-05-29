Air France, Austrian Airlines и Lufthansa сообщили, что получили от РФ разрешение на рейсы в Москву в облет Белоруссии

Air France, Austrian Airlines и Lufthansa сообщили, что получили от России разрешение на субботние рейсы в Москву в облет Белоруссии. Ранее Росавиация предупреждала, что получение разрешений может затянуться из-за роста числа запросов. На какой срок выданы разрешения, не уточняется. Накануне источники Forbes сообщили, что облетать Белоруссию начали и российские авиакомпании. Только 27 мая, по сведениям издания, они совершили около десяти рейсов, обогнув воздушное пространство Белоруссии. О причинах изменений маршрутов Forbes не пишет.