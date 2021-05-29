Сборная России со счётом 4:1 обыграла сборную Швейцарии в матче Чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной России одержали четвертую победу в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге, переиграв команду Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Россияне в силу санкций ВАДА выступают как команда Олимпийского комитета России. ЧМ завершится 6 июня. Матчи турнира проходят без зрителей. В четверг правительство Латвии решило допустить на игры с 1 июня болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.