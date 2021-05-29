Эксперты вновь зафиксировали большое масляное пятно в Черном море неподалеку от Туапсе. По данным властей, предположительно это могут быть остатки после выброса, произошедшего в начале недели.

Новое пятно близ Туапсе на этот раз образовалось на площади около 4,5 тысяч квадратных метров. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, эксперты выявили радужную пленку, которая тянется полосой на 150 метров. Как отмечается, специалисты обрабатывают ее сорбентом. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на власти Краснодарского края, в свою очередь, сообщает, что пятно образовалось при остаточном вытекании нефтепродуктов из коллектора. При этом только сегодня специалисты закончили уборку побережья от масляных остатков, рассказали агентству ТАСС в администрации Туапсинского района. Там уверяют, что берег чист.

По данным Росприроднадзора, во вторник площадь загрязнения акватории Черного моря превысила 1 млн кв.м. По данным экспертов, источник разлива находился на дне моря в грунте. Предположительно причиной аварии стала незаконная врезка в глубоководный канализационный коллектор. Как уверяют власти, массовой гибели животных и птиц из-за разлива нефти удалось избежать.

По факту инцидента возбуждено административное дело в отношении коммунальных служб Туапсе. В Росприроднадзоре при этом сегодня сообщили, что виновные в разливе нефтепродуктов до сих пор не найдены.