Обвинение запросило 5 лет колонии студенту МГУ Джумаеву за драку с бойцами ОМОНа на митинге 23 января

Обвинение запросило пять лет колонии студенту МГУ Сайд-Мухаммаду Джумаеву за драку с бойцами ОМОНа на митинге в Москве в поддержку Навального 23 января. Как передает интернет-издание «Медиазона», заседание Тверского суда Москвы прошло накануне поздно вечером. «Медиазона» отмечает, что Джумаев по неизвестной причине проходит в судебных материалах под фамилией матери — как Сайд-Мухаммад Мархиев. Джумаеву было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

28 января он был задержан в Псковской области, где, по версии следствия, пытался перейти границу с ЕС. Вскоре после митинга четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Адам Делимханов публично пообещал «решить вопрос» Джумаева с российскими властями, в случае, если тот откажется от поддержки российской оппозиции.