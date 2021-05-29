СК Петербурга отказался возбуждать уголовное дело против полицейского, который ногой ударил женщину на акции протеста

Следственный комитет Петербурга отказался возбуждать уголовное дело против полицейского, который ногой ударил женщину на январской акции протеста. Его личность до сих пор не установили.

Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета в Петербурге подписал отказ несмотря на пристальное внимание правозащитников, обсуждение инцидента в Госдуме и вопроса пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Напомним, полицейский ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину на одной из петербургских акций в поддержку политика Алексея Навального. Пострадавшую доставили в больницу, куда в сопровождении полицейских руководителей с извинениями пришёл молодой человек, лицо которого скрывала медицинская маска. Его спутники представили его как «Колю», который, якобы, нанёс удар. Сам он под камеры сказал, что сожалеет о случившемся, и объяснил свой поступок тем, что у его шлема запотело забрало, хотя на видео инцидента стекло на каске сотрудника поднято. Позже главное управление МВД по Петербургу в ответ на запрос адвокатов Юдиной сообщило, что в ведомстве не смогли установить личность участника инцидента.

После происшествия на митинге семью Юдиной посетили представители опеки, а местное руководство поставило вопрос об отправке сыновей в армию.