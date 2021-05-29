Несколько европейских авиакомпаний сообщили о разрешении России летать в обход Белоруссии. По крайней мере, на эти выходные.

О получении разрешений сообщают СМИ со ссылкой на перевозчиков. Официального подтверждения от российской стороны пока нет. Так, представитель Air France пояснил, что новый план перелетов рассчитан на субботу и воскресенье. Теперь компания ожидает от Москвы подтверждения альтернативных маршрутов на дальнейший период. Ранее на этой неделе компания не смогла выполнить несколько рейсов из Парижа в Москву, поскольку не согласовала изменение коридоров.

В пресс-службе немецкой Lufthansa сказали «Интерфаксу», что у компании с самого начала были необходимые разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. Они выполняются в обычном режиме. Речь идет о пяти рейсах в Москву и четырех в Санкт-Петербург.

Получил разрешение и сегодняшний пассажирский рейс «Австрийских авиалиний» из Вены в Москву и обратно по альтернативному маршруту, который проходит не над Белоруссией. На завтра такого разрешения еще нет, но в компании уверены, что будут их получать на ежедневной основе, передает ТАСС. Накануне был выполнен рейс, отмененный в четверг. Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в китайский Нанкин, который проходит в обход Белоруссии.

Ранее РБК и Forbes сообщали со ссылкой на источники, что Россия в ближайшее время выдаст разрешения европейским перевозчикам, заминка, по данным изданий, связана с тем, что власти должны проработать обновленные маршруты.

По некоторым данным, российские авиакомпании тоже начали выполнять полеты, избегая воздушное пространство Белоруссии. Сообщается уже о десятке таких рейсов, точные направления не уточняются.

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов считает, что разрешение пересекать границу в обход территории Белоруссии должно быть в первую очередь выгодно России, и соответствующие решения не могут служить основанием для обид и ухудшения международных отношений. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «В геополитике нет друзей, есть интересы, что нельзя никогда забывать. В данной ситуации, если это не противоречит нашим интересам, я считаю, мы должны делать именно так. Не зная всех тонкостей и нюансов принятых решений, но убежден в том, что это вопрос политически выгодных решений, которые идут или не идут на пользу государству. Здесь в первую очередь должны учитываться наши интересы, а все остальное второстепенно», — сказал он. Любая реакция на международные события должна быть зеркальной и адекватной, отметил Александр Старовойтов.

Директор авиационного учебного центра, пилот гражданской авиации Юрий Выходцев уверен, что разрешения иностранным авиакомпаниям летать в Россию в обход территории Белоруссии носят чисто политический характер и не связаны с международными правилами воздушного сообщения. Такое мнение Юрий Выходцев высказал «Эху». По словам Выходцева, конкретные точки входа в воздушное пространство обычно требует только Россия, в Европе же повсеместно распространена зональная навигация, когда самолет может пересекать границы в определенных зонах.