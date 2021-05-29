Китай сегодня отправил космический грузовик к базовому модулю своей будущей орбитальной станции. Изначально запуск грузового корабля планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам. На борту корабля находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции не менее трех месяцев. Базовый модуль станции «ТЯНЬГУН» был выведен на орбиту 29 апреля. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году
2021-05-29T17:36:26+03:00
2021-05-29T17:36:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 29 мая 2021
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